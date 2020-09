FC Nantes - Mercato : Gourcuf évoque les contrariétés du marché des transferts

Demain à 17h, le FC Nantes se déplace à Louis-II pour y affronter l'AS Monaco. Avec un effectif qui ne sera peut-être pas le même qui accueillera l'AS Saint-Etienne le week-end suivant. La faute à un marché des transferts encore ouvert pour trois semaines, soit jusqu'au 5 octobre. Ce qui n'est pas sans causer quelques petits désagréments à Christian Gourcuff, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Le mercato n’est pas fini donc c’est difficile d’affirmer des choses. On sait que ça reste ouvert mais je pense qu’il n’y aura pas une modification profonde de l’effectif. Après, il faut étudier les possibilités. Je pense que tous les clubs sont dans le même cas. Je fonctionne avec les joueurs que j’ai. Le seul problème, ce sont les joueurs qui ne jouent pas et qui expriment une frustration légitime. Il faut prendre ça en compte."

"Il ne faut pas avoir de joueurs qui ne jouent jamais"

Et ce n'est pas là le seul problème relevé par le technicien breton : "On doit également penser à d’éventuelles absences et on le voit encore ce week-end. Ça oblige à avoir un effectif assez solide pour pallier des défections. Mais en contrepartie, il ne faut pas avoir de joueurs qui ne jouent jamais et qui sont dans la frustration. C’est un handicap pour eux, pour le club. Donc il faut trouver la solution qui soit la plus intelligente possible".