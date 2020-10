FC Nantes – Mercato : Gourcuff a bien tenté un coup défensif en Premier League

Zapping But! Football Club L1 - 5ème journée : notre simulation FIFA 20 de LOSC - FC Nantes

Pendant de longues semaines, le FC Nantes s'est cherché un latéral polyvalent. Si le choix du club s'est finalement porté sur Sébastien Corchia (29 ans), libéré de son contrat au FC Séville pour signer au lendemain de la clôture du Mercato, les Canaris ont également tenté leur chance pour Frédéric Guilbert (Aston Villa, 25 ans).

Gourcuff et Audrain le voulait vraiment, pas les dirigeants ?

Dans un entretien pour le podcast We Are Malherbe, l'ancien défenseur de Bordeaux et de Caen est revenu sur sa situation chez les Villans et a confirmé avoir discuté d'une venue en prêt du côté du FC Nantes, le seul club de Ligue 1 à avoir tenté de le rapatrier.

« A l'heure actuelle, je ne joue pas du tout. On m'a dit que j'étais le 3e choix pour le poste. Ce sont des choix. Il faut le respecter même s'ils n'ont pas été totalement honnêtes sur tous les points de vue, voire pas du tout mais bon... Aston Villa a recruté Mathy Cash pour 16 M€ au Mercato. C'est un sacré montant et c'est un bon joueur (...) Après, si je suis amené à partir, je partirai... Le FC Nantes ? Oui, ça a failli se faire. Michel Audrain (recruteur du FCN) que j'ai connu à Caen m'a contacté. J'ai eu le coach Gourcuff au téléphone. Il voulait m'avoir et tout. Après, je n'ai pas eu de nouvelles de la présidence du club. Ça aurait été un prêt ».