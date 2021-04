FC Nantes - Mercato : Gourcuff a laissé un cadeau empoisonné à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Samuel Moutoussamy fait partie des joueurs qui restent une énigme pour les supporters du FC Nantes. Catalogué comme joueur à potentiel intéressant chez les jeunes, le milieu de terrain n’a pas confirmé les attentes placées en lui sur le long terme.

Résultat, l’intéressé a été prêté presque dans l’indifférence au Fortuna Sittard au mercato estival sans confirmer son potentiel. Au-delà de son expérience manquée aux Pays-Bas, Moutoussamy va revenir au FC Nantes cet été et ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

« Dans tous les cas, je retourne à Nantes »

« Dans tous les cas, je retourne à Nantes. Je suis en prêt, il n’y a pas d’option d’achat. Je ferai la rentrée à Nantes, a-t-il affirmé à Foot Mercato. Après, je verrai par rapport au coach et ce que veut faire le club. Si je peux tenter encore une fois ma chance à Nantes et prouver ce que je vaux au coach, c’est ce que je ferai. Maintenant, s’il y a d’autres opportunités, il faudra voir ça avec le club. Je suis ouvert à toutes les possibilités. Qu’on descende en L2 ou qu’on reste en L1, j’ai un contrat avec le club. On n’a pas de certitude. Je ne sais pas si le coach va rester, si le club va descendre... »