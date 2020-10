FC Nantes - Mercato : Gourcuff attend du renfort et n’est pas inquiet pour son avenir

Le FC Nantes n’y arrive plus. Les Canaris ont subi une nouvelle désillusion hier à l’Allianz Riviera, où ils ont été en infériorité numérique dès la 3e minute à cause de l’expulsion d’Andrei Girotto. Christian Gourcuff n’a pas jeté la pierre à ses joueurs, loin de là.

« Dans ce contexte, mon équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité et même d'organisation. Il manquait juste un peu d'adresse pour concrétiser des occasions. J'aurais juste voulu jouer à onze contre onze. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire, a-t-il assuré en conférence de presse. Si certaines personnes pouvaient douter qu'on manquait de solidarité, ça ne s'est pas vu. Là, ce n'est pas anodin. Dans l'organisation, ça a été aussi très cohérent. À l'avenir, on essayera de faire preuve d'autant d'abnégation, en espérant être à armes égales cette fois.

Gourcuff renvoie à Kita pour son avenir

Concernant son avenir et la suite du mercato, le coach du FC Nantes s’est montré positif. « Si vous écoutez tous les ragots... Ça fait partie du jeu sans doute, mais à ce niveau-là, l'équipe a donné toutes les réponses dans son comportement. Ça ne préoccupe pas trop, il faut s'adresser au président. Dans ces situations que j'ai connues assez souvent, on perd de la concentration c'est dommageable, a-t-il poursuivi. On regarde devant. C'est la 6e journée, on a 5 points. Il faudra encore en prendre. Le mercato ? On espère toujours. Tous les entraîneurs sont dans le même cas que moi, on veut des bons joueurs. On voit les chiffres dans la presse, ça laisse un peu rêveur. Ce mercato tardif laisse planer le doute pour tout le monde. Vivement mardi qu'on soit fixés. »