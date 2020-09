FC Nantes – Mercato : Gourcuff bloque le départ d'un jeune défenseur

Cible du Stade Brestois mais également de clubs en Angleterre et en Allemagne, Thomas Basila (21 ans) quittera-t-il le FC Nantes cet été à un an de la fin de son contrat ? Ce n'est pas gagné... En effet, si Christian Gourcuff ne lui accorde qu'une confiance modérée, le stoppeur formé à la Jonelière n'est pas sûr de pouvoir arracher le moindre bon de sortie.

Le départ de Wagué change la donne

Molla Wagué prêté au SC Amiens (Ligue 2) ce jeudi, le FCN ne compte plus que quatre défenseurs de métier avec Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Jean-Charles Castelletto. Bien sûr, dans les différents systèmes de Christian Gourcuff, il n'est pas prévu de passer à une défense à trois mais le technicien breton entend conserver un effectif avec tous les postes doublés. Encore plus en cette période de crise sanitaire pouvant provoquer de gros trous dans ses rangs. Dans l'axe, les effectifs sont aujourd'hui réduits au maximum et il n'est pas prévu de budget recrutement sur ce poste (latéral et attaquant seulement).

Au FC Nantes, on n'a pas non plus renoncé à faire signer une prolongation à Thomas Basila. Il y a quelques jours, dans les colonnes de Ouest-France, Philippe Mao (coordinateur sportif) annonçait que le match n'était pas « encore fini » avec le défenseur et son comparse au milieu Baptista Mendy.