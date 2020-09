FC Nantes - Mercato : Gourcuff brouille les pistes pour son attaquant

Le FC Nantes s’active toujours plus pour dénicher l’oiseau rare au poste d’avant-centre. Selon les informations de 20 Minutes d’hier, Christian Gourcuff aurait ainsi demandé d’activer la piste menant à Fredrik Gulbrandsen. Si l’entourage de la direction du FCN a confirmé cet intérêt auprès du quotidien gratuit, rien n’indique encore que le joueur va s’engager sur les bords de l’Erdre.

Surtout si Christian Gourcuff continue de nier en bloc. Sur le plateau de Nantes Foot, le coach des Canaris a en effet expliqué hier soir qu’il ne connaissait pas l’attaquant norvégien. « Ce n’est pas un joueur que je connais », a-t-il précisé.

« Gulbrandsen est suivi, c’est certain »

Interpellé sur cette réponse, David Phelippeau ne s’est pas démonté et a confirmé ses informations : « Son plus proche recruteur connaît pourtant... Ce joueur est suivi... c'est certain ! Gourcuff en a évidemment entendu parler ! Il ne connaissait pas Chirivella non plus quand le nom est sorti. Je maintiens que ce joueur a été vu par la cellule et notamment son compère Audrain. Un prêt a été évoqué. »