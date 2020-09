FC Nantes - Mercato : Gourcuff fait une croix sur ce redoutable attaquant

Depuis quelques jours, le FC Nantes n’avait plus trop d’espoirs pour Antonio Colak. « Le FC Nantes n’a jamais eu sa chance dans ce dossier, expliquait ainsi le journaliste croate Isak Ante Susic la semaine dernière. Même si L’Équipe a écrit l’inverse, Colak n’était pas intéressé par ce club. Aussi, la somme offerte pour un joueur ayant marqué 20 buts et qui a figuré en sélection croate contre le Portugal et la France était extrêmement basse. »

Colak va signer au PAOK Salonique

Le FC Nantes aurait formulé une offre de 2 millions d'euros pour Colak, quand son club de Rijeka en attendait au moins le double. Finalement, c’est vers la Grèce que l’attaquant international croate pourrait rebondir. Selon Alexandre Nomballier, insider bien renseigné sur les Canaris, le joueur de 26 ans devrait s’engager ce lundi avec le club grec. Le montant du transfert n’a pas filtré, mais la durée de son futur contrat oui : 4 ans.