FC Nantes - Mercato : Gourvennec en passe de se faire souffler une promesse

Ce samedi, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano annonce que le Genoa a pris les devants pour recruter le jeune attaquant d'Hammarby Jusef Erabi (20 ans). Les négociations sont en cours. Romano explique que le FC Nantes, le Stade de Reims et le Slavia Prague suivent également le joueur d'origine azéri, et que la course à son recrutement reste d'ailleurs ouverte.

Depuis le début du championnat suédois, Erabi a inscrit 7 buts en 23 matches. Il s'était également fait remarquer lors du barrage d'Europa League contre Twente (0-1 ; 1-1 a.p.) cet été avec un but inscrit. Il est sous contrat jusqu'en décembre 2024 et ne coûterait "que" 2 M€ selon Transfermarkt. Une très bonne affaire, a priori. Mais il faudra récupérer le terrain perdu sur le Genoa.

Suivez l'actualité du FC Nantes sur notre page dédiée aux Canaris

🇸🇪 Understand Genoa have opened talks to sign Swedish talented striker Jusef Erabi (2003) from Hammarby. Discussions ongoing.



Reims, Nantes and Slavia Prague are also keen on Erabi and race remains currently open. pic.twitter.com/YYNsbuxoe7