FC Nantes - Mercato : Gourvennec enterre déjà cette piste estivale

Jocelyn Gourvennec peut oublier Christian Kouamé. L’international Ivoirien est sur le point de prolonger son contrat jusqu’en 2027 avec le club italien, selon Nicolo Schira. Les Canaris avaient jeté leur dévolu sur le natif d’Abidjan au mercato 2023.

Cet été, le FC Nantes cherchait à renforcer son secteur offensif après le départ d’Evann Guessand, de Andy Delort et de Ludovic Blas. Un prêt était à l’étude avec le joueur de la Fio, qui serait plus proche que jamais de prolonger son contrat jusqu'en juin 2027. Un accord pourrait être scellé dans les semaines à venir.

🚨 Excl. - Chris #Koaumè is getting closer to extend his contract with #Fiorentina until 2027. In the next weeks they will work to finalize the deal. #transfers @violanews