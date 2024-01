FC Nantes - Mercato : Hadjam a recalé l’OM, la raison révélée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Arrivé ce lundi en Belgique, Jaouen Hadjam (20 ans) va bel et bien quitter le FC Nantes pour le Standard de Liège et y signer un prêt avec option d’achat (1,5 M€) de six mois. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, l’international algérien (2 capes) n’aurait pas été recalé par l’OM mais aurait bien refusé de rejoindre le club phocéen.

Hadjam ne voulait pas être une doublure à l’OM

C’est la nuance qu’apporte le média DZfoot qui explique l’ancien joueur du Paris FC – sous utilisé chez les Canaris depuis le début de saison (8 apparitions) - a voulu prioriser le temps de jeu au prestige du club.

Il est vrai que si l’OM cherche bel et bien deux latéraux gauches pour compenser le départ quasiment acté de Renan Lodi à Al-Hilal, Jaouen Hadjam n’aurait été que la doublure offerte à Gennaro Gattuso…

🚨🇩🇿 Info DZfoot : Jaouen Hadjam a décliné l’offre de l’Olympique de Marseille pour privilégier le temps de jeu



✍️ Il passe actuellement sa visite médicale au Standard de Liege. Prêt avec option d’achat ! pic.twitter.com/2cVgKcgPU6 — DZfoot (@DZfoot) January 15, 2024

