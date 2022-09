FC Nantes - Mercato : il rêvait de signer à Nantes et pousse un gros coup de gueule

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Il ne fait plus mystère de son spleen. Et de sa colère. Alors que son entraîneur, Laszlo Boloni, a de nouveau évoqué son cas au FC Metz, le défenseur Fabien Centonze a décidé de sortir de sa réserve. Et ce avec nos confrères de footmercato. Son transfert avorté au FC Nantes, il ne le digère toujours pas.

"J'attaque ma quatrième année au FC Metz. J'ai tout donné pour ce club, je l'ai prouvé en début de saison dernière avant de me blesser. C'est sur que depuis quelques mois et ma blessure face à Lyon c'est plus compliqué(...)Quand j'ai signé à Metz, le président m'avait dit que si un jour un club venait me chercher et que le projet sportif me convenait, il me laisserait partir. Je suis humain, entier, alors forcément quand je lis la déclaration du coach à mon sujet, je ne peux pas rester silencieux.»

"Comme je l'ai dit, je sais ce que le club m'a apporté. Mais là je me sens trahi par la direction et je veux rétablir certaines vérités. Le club et en particulier le président Bernard Serin et le directeur sportif Pierre Dréossi n'ont pas respecté leur parole à mon sujet. J'avais une offre ferme du FC Nantes, j'ai 26 ans, je n'ai plus de temps à perdre et je voulais y aller. C'est normal d'être déçu."