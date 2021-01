FC Nantes - Mercato : Guingamp met Imbula à la porte à cause des Canaris !

Hier, au cours de sa présentation à la presse, Raymond Domenech a évoqué le cas de Giannelli Imbula, mis à l'essai par le FC Nantes : "On ne s'engage à rien. Je demande à voir. La concurrence existe dans tous les grands clubs. Il faut qu'elle soit saine. Vous devez justifier à l'entraînement que vous méritez. Et parfois, c'est injuste. Mais c'est lié à la concurrence et à un nombre limité de places sur la feuille de match ou sur le terrain. C'est un joueur qui vient à l'essai, pour voir. Je saurai. On saura ce qu'il était, si c'est faisable". Le problème, c'est que Guingamp, où Imbula s'entraînait avec la réserve depuis octobre, n'a pas été mis au courant de cet essai. Et a réagi de façon épidermique…

"Une attitude irrespectueuse"

Le pensionnaire de L2 a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec son ancien joueur, quelle que soit l'issue de son essai à Nantes : "Au mois d’octobre, En Avant Guingamp avait décidé d’accueillir son ancien joueur Giannelli Imbula, en recherche d’un club pour la suite de sa carrière. L’objectif était de lui permettre de retrouver un niveau athlétique compatible avec la pratique du football de haut niveau".

"Dans un premier temps, Giannelli a été intégré au groupe d’entraînement de National 2 avant de rejoindre le groupe pro il y a trois jours. Hier jeudi, le club a appris par voie de presse que Giannelli avait répondu favorablement à la sollicitation du FC Nantes qui souhaite le mettre à l’essai, alors qu’un rendez-vous était fixé lundi prochain avec son entourage pour définir son avenir à l’EAG. Une attitude irrespectueuse envers le club qui met un terme définitif aux négociations en cours quelque soit l’issue de son essai en Loire-Atlantique." Imbula a désormais intérêt à convaincre Domenech…