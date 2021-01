FC Nantes - Mercato : Imran Louza aurait une autre touche que l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les jours passent et aucun mouvement n'a lieu du côté du FC Nantes. Ce qui renforce l'idée d'un énième épisode "panic buy" sur les bords de l'Erdre, une spécialité depuis que Waldemar Kita a repris le club. Au vu de la situation sportive des Canaris, menacés par la relégation, il n'est pas impossible que le propriétaire du club décide de changer beaucoup de choses dans la dernière ligne droite.

Mais pour cela, il lui faudra vendre afin de faire entrer de l'argent dans les caisses. Imran Louza serait l'un des candidats au départ. Le milieu de terrain de 21 ans, né et formé à Nantes, a connu une première partie de saison très compliquée, entre une suspension et des passages sur le banc. Alors qu'il faisait office de titulaire indiscutable les années précédentes, ce statut a été remis en cause. France Football a assuré qu'il figurait sur les tablettes de Pablo Longoria pour succéder à Morgan Sanson à l'OM. Mais l'insider Mohamed Toubache-Ter annonce ce soir que Louza serait également pisté par les Saoudiens d'Al-Nassr. Une piste en forme de cul de sac pour un joueur aussi jeune mais on ne peut jurer de rien en matière de transferts…