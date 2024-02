FC Nantes Mercato : Imran Louza confirme n’avoir pas eu d’offre des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Dans un entretien au Télégramme, Imran Louza (FC Lorient, 24 ans) s’est longuement confié avant de retrouver son club formateur du FC Nantes. Assurant n’avoir « pas de regrets » d’être parti très jeune à Watford afin de découvrir la Premier League (« J’ai sauté sur l’occasion. C’était une opportunité pour moi d’évoluer dans un autre championnat, de découvrir une autre culture »), le Marocain se relance aujourd’hui chez les Merlus après une période plus compliquée.

A Lorient pour se « rapprocher de Nantes »

Désireux de se rapprocher de sa « maison » mais aussi de sa famille et ses amis qui vivent à Nantes, Imran Louza n’aurait pas forcément dit non aux Canaris s’il avait eu l’opportunité de revenir… Mais il assure que ce n’était pas le cas cet hiver ni l’été dernier : « Le FC Lorient s’est présenté à moi, pas le FC Nantes. J’avais croisé Pierre Aristouy à Nantes mais il n’y a pas eu de proposition. Et cet hiver, quand Lorient m’a contacté - il y avait aussi Metz qui était assez chaud-, je me suis dit que c’était la meilleure des options pour moi. Moi, si dans ma vie, je me sens bien, derrière, dans le foot, ça va tout seul. Aussi, le fait de se rapprocher de Nantes, la ville en elle-même, ont été importants pour moi, tout comme, bien sûr, le discours du coach ».

Place désormais au moment « assez particulier » de ses retrouvailles sur le terrain avec le FCN : « je suis quelqu’un de pro. Je compte bien faire abstraction du passé… Même si, par respect pour le club je ne vais pas célébrer si je marque ».

