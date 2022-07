FC Nantes – Mercato : Imran Louza donne de ses nouvelles et n'exclut pas un départ de Watford

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Transféré l'été dernier du FC Nantes à Watford, Imran Louza (23 ans) est revenu dans Ouest-France sur sa première année très compliquée en Angleterre... Avec à la clé la descente de son club en Championship.

Poussé par son agent Mogi Bayat à quitter Nantes, l'international marocain ne regrette malgré tout pas son choix : « Quel bilan je tire de mon année ? J’espérais mieux sur un plan collectif, pour le club et pour mon équipe. À titre individuel, elle n’a pas été simple non plus. J’ai su inverser la tendance pour aller chercher ce qui me manquait en début de saison. J’ai vécu une année d’apprentissage, qui m’a permis de trouver ma place en Premier League ».

« Je vais devoir avancer aussi... »

Blessé au ménisque en fin de saison après avoir gagné sa place de titulaire, Imran Louza ne se projete pas davantage sur l'avenir et est ouvert à un départ des Hornets même s'il se sent bien à Watford : « Pour l’instant, je suis focalisé sur mon retour, ma rééducation. Je traverse une période importante pour le reste de ma carrière. Si le reste doit venir, il viendra, en temps voulu. Partir à l’étranger à 22 ans n’est vraiment pas facile. Je ne parlais pas un mot d’anglais, j’ai traversé des moments difficiles. Au final, c’est une expérience incroyable que je pourrais raconter à mes enfants. Ça m’a fait grandir, devenir plus mature. Je me sens bien ici. Le club est content de moi, mais j’ai aussi des objectifs individuels et je vais devoir avancer aussi ».