FC Nantes - Mercato : James Rodriguez bientôt dans les rangs d'un adversaire européen des Canaris ?

L'Olympiakos, qui est tombé dans le groupe du FC Nantes en phase de poules de la Ligue Europa, aurait trouvé un accord avec le club qatari pour le prêt du milieu offensif colombien de 31 ans, qui devrait s'envoler ce mercredi pour la Grèce. James Rodriguez n'a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée l'été dernier au Qatar pour 4 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV