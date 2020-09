FC Nantes - Mercato : João Pedro n’arriverait pas tout seul à Nantes

Le FC Nantes est plus que jamais sur la piste d’un avant-centre sur ce mercato. S’il a sans doute dit adieu à son dernier espoir de faire signer Lincoln, les Canaris ont activé une autre piste à ce poste : João Pedro.

À 18 ans, l’attaquant brésilien évolue à Watford depuis le début d’année 2020 mais tarde à s’acclimater au football britannique. L’occasion serait donc belle d’une relance chez les Canaris, lui qui est un inconditionnel de Cristiano Ronaldo « mais surtout Neymar », glisse l’intéressé dans France Football.

Pedro est très attaché à sa famille

Si son arrivée reste loin d’être actée, on peut déjà mettre une petite pièce sur le fait qu’il n’arrive pas tout seul dans la Cité des Ducs. Sa famille a une part prépondérante dans son équilibre au quotidien et une partie de celle-ci l’accompagne déjà en Angleterre. « Avec l'aide de ma famille et le soutien de Watford, je n'ai pas vraiment ressenti le changement, explique le numéro 17 des Hornets. J'avais très froid au début, mais maintenant je m'y suis habitué. Je fais la plupart de mes repas à la maison. Si j'étais parti seul, j'aurais davantage ressenti l'impact. Mais je suis avec ma mère, ma grand-mère et mon beau-père. Je ne me sens pas seul. »