FC Nantes - Mercato : Kadewere justifie son choix Nantes et égratigne l'OL

Passé de l'Olympique Lyonnais au FC Nantes cet hiver, Tino Kadewere a été présenté ce mardi devant les médias. Une présentation durant laquelle l'attaquant zimbabwéen à partager sa joie d'avoir rejoint les Canaris. "J’avais envie de rejouer au foot. C’est un club qui est très intéressant. Je connais le coach aussi depuis plusieurs années et je sais qu’il fait de bonnes choses. J’avais parlé avec Lebogang Phiri que je connais bien. Il m’a donné les bons conseils. Je connaissais aussi Kader Bamba et Marcus Coco avant de venir. On s’est parlé avant. Le FC Nantes, ça reste un bon club qui fait de bonnes choses. J’avais besoin de ça, d’être dans un club où j’aurais du temps de jeu."

"À Lyon, c’était un moment difficile pour moi"

Durant sa présentation, l'ancien Havrais est, par ailleurs, revenu sur son passage à l'OL, regrettant le faible temps de jeu qu'il a eu chez les Gones. "Cette année, j’ai joué un peu malgré tout mais pas autant que ce que je voulais. Je souhaitais rejoindre un club avec beaucoup de temps de jeu. Je suis un attaquant et j’ai vraiment besoin d’être sur le terrain. Je sais, ça peut être difficile et ça n’arrivera pas tout le temps. À Lyon, c’était un moment difficile pour moi et je voulais changer d’état d’esprit pour me faire une nouvelle place."

💬 @Tino_Kadewere_



" Pourquoi le FC Nantes ? J'avais envie de jouer au foot. C'est un Club qui est intéressant. Je connaissais le Coach. J'ai eu des échos : j'ai discuté avec Marcus et Kader" pic.twitter.com/UtWB7Fmgt1 — FC Nantes (@FCNantes) January 16, 2024

