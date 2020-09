FC Nantes - Mercato : Kalifa Coulibaly va emprunter l'un des réseaux de Mogi Bayat

C'est Mogi Bayat qui a permis à Kalifa Coulibaly de s'engager avec le FC Nantes à l'été 2017. A l'époque attaquant en verve de La Gantoise, le Malien n'a cependant jamais confirmé sur les bords de Loire les promesses néees outre-Quiévrain. Si bien que trois ans plus tard, et alors qui lui reste deux saisons à honorer avec le FCN, le joueur est poussé vers la sortie.

Mais pas facile de vendre un élément ayant aussi peu brillé ces dernières années. Waldemar Kita laisse donc son ami Mogi Bayat trouver une issue positive à ce dossier. Et d'après l'insider Alexandre Nomballier, le Franco-Iranien serait tout proche de parvenir à ses fins en envoyant l'attaquant dans l'un des pays avec lesquels il entretient d'excellents contacts, la Turquie.

Le FCN ne devrait pas récupérer sa mise

L'attaquant islandais Kolbeinn Sigthorsson avait été envoyé à Galatasaray en prêt à l'été 2016, suivi un an plus tard du gardien Rémy Riou, vendu pour 1 M€ à Alanyaspor. Cette fois, les deux prétendants se nomment Kasimpasa et Erzurumspor. Pas sûr néanmoins que le FC Nantes récupère les 4,5 M€ investis à l'été 2017 pour faire venir Kalifa Coulibaly de La Gantoise, car ces deux formations ne font pas partie des plus riches de l'ex-empire ottoman…