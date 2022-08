FC Nantes - Mercato : Karamoh ne devrait pas venir, Kolo Muani se rappelle aux doux souvenirs des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A l'avant-veille des débuts en championnat de son équipe, du côté d'Angers, Antoine Kombouaré a expliqué en conférence de presse vouloir mettre le mercato entre parenthèses. Ce qui n'empêche pas ses dirigeants de s'activer pour tenter de renforcer un groupe affaibli par les départs et qui s'apprête à retrouver l'Europe. Ce samedi, le quotidien régional Ouest-France fait un point sur les multiples rumeurs liées à la Maison Jaune et notamment la piste Yann Karamoh.

Il s'avère que l'attaquant de Parme ne devrait finalement pas venir en Loire-Atlantique. Courtisé par deux clubs espagnols (Cadix et l'Espanyol Barcelone), il devrait mettre les voiles en Liga. Kombouaré devra donc encore patienter avant d'avoir le successeur de Randal Kolo Muani à disposition. Un Kolo Muani qui a marqué hier lors de la déroute de l'Eintracht Francfort à domicile contre le Bayern Munich (1-5) en ouverture de la Bundesliga. Entré à la pause, l'ancien Canari a intelligemment pressé Manuel Neuer, récupérant le ballon dans ses pieds à 20 mètres et marquant dans le but vide. Une petite consolation pour lui, un regret de plus pour les supporters nantais, qui l'ont vu partir libre en Allemagne cet été...