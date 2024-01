FC Nantes Mercato : Kelvin Amian justifie son choix des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Arrivé il y a quelques jours au FC Nantes pour renforcer le couloir droit de la défense, Kelvin Amian a été présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour lui de justifier son retour.

Alban Lafont, facteur décisif à sa venue

Courtisé par Bologne, l’ancien Toulousain n’a pourtant pas hésité : « Je voulais revenir en France pour ma famille. Retrouver la Ligue 1, c’était une priorité. Dès que le club m’a contacté, c’était aussi ma priorité. Le FC Nantes, on connait tous le club ».

Sur les bords de l’Erdre, Amian va également pouvoir entretenir sa « connexion Téfécé » avec un certain Alban Lafont, lequel a eu un rôle dans sa venue : « Oui, avec Alban on est souvent en contact. Directement, il m’a dit que je faisais le bon choix. C’est vraiment un plus d’avoir un ami dans l’équipe ».

💬 Kelvin Amian :



"Je voulais revenir en France pour ma famille (...) Retrouver la @Ligue1UberEats, c'était une priorité. Dès que le Club m'a contacté, c'était aussi ma priorité ! Le FC Nantes, on connait tous le Club" pic.twitter.com/KojnPlVOTO — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life