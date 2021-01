FC Nantes - Mercato : Kita a fixé le tarif de Kolo Muani, un club de L1 est sur les rangs !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Randal Kolo Muani est une éclaircie dans le ciel du FC Nantes. À 22 ans, le buteur a attiré les intérêts, notamment de la Bundesliga, grâce à ses performances abouties sous la tunique des Canaris. Si bien que des supporters s'inquiètent d'un futur départ de l'intéressé, sous contrat jusqu'en 2022.

« Un départ en Allemagne ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire; a-t-il expliqué en fin de semaine dernière. Pour le moment, il y a des négociations avec le club pour ma prolongation mais il n’y a rien de décidé. Prolonger ? C’est en cours, j’aimerais bien. C’est le club qui m’a donné ma chance et qui m’a tout donné, je me sens donc redevable. »

L'OGC Nice est chaud pour Kolo Muani

Désormais, Waldemar Kita a le dossier en main et ne serait pas contre un départ de Kolo Muani au mercato. Selon France Football, le président du FC Nantes espère ainsi 7 à 8 M€. Il faut dire que les courtisans sont nombreux... même en Ligue 1 ! « Après les approches de Francfort et l'intérêt du RB Leipzig, Nice a listé le Nantais pour l'été prochain, assure FF dans ses colonnes. Les Aiglons pourraient être imités par d'autres clubs français et plusieurs écuries européennes (Brentford, club de Championship qui le suivait déjà l'été dernier, l'a de nouveau approché), à condition qu'il ne parte pas dès cet hiver. »