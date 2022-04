FC Nantes - Mercato : Kita a fixé son prix pour Blas, un dossier décoincé par Veretout ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes va devoir songer à un recrutement d’envergure au prochain mercato. Et pour cause : nombreux sont les joueurs à arriver en fin de contrat le 30 juin et qui quitteront de manière certaine le FC Nantes. Ensuite, il sera temps de recruter selon les besoins.

Le départ de Ludovic Blas peut, par exemple, déjà être anticipé. Le milieu offensif de 24 ans a en effet explosé cette saison sous le maillot du FC Nantes et pourrait prendre la place d’un certain Jordan Veretout à la Roma malgré un tarif élevé fixé par Waldemar KIta.

« Ludovic Blas a la cote en Italie. Le Milan AC et la Roma (qui devrait perdre Veretout) font partie des nombreux prétendants, a récemment révélé Emmanuel Merceron sur Twitter. Le FCN en espère 20 M€, mais il partira à moins à mon humble avis. Sanson, vraie piste malgré le salaire colossal, ça cherche des solutions, mais dur. »

