FC Nantes - Mercato : Kita a pris un nouveau virage, Bayat reste à l’affût !

Le FC Nantes a bel et bien pris un petit virage et travaille quelque peu différemment pour ce qui a trait au mercato, à l’évolution de l’effectif, aux rapports avec les agents. Ces dernières années, et encore cet été, L’Équipe rappelle que Mogi Bayat tenait un rôle central pour le FCN, notamment comme intermédiaire dans les négociations, dans le sens des départs ou des arrivées.

Comme déjà évoqué hier par Ouest France, l’agent belge n’est pas mis de côté mais le FC Nantes échange désormais plus naturellement avec d’autres agents et est prêt à s’ouvrir à des perspectives différentes, sans être forcément reliées à Bayat. Les raisons de cette évolution ne sont pas connues mais celle-ci est constatée par plusieurs agents.

« Si un joueur plaît à la cellule sportive (Antoine Kombouaré et Philippe Mao) et que Bayat peut faciliter l’opération, elle peut aboutir quand même, précise le quotidien sportif. Mais un dossier peut être étudié sans passer nécessairement par le Franco-Iranien. Le club se montre désormais plus directement accessible aux représentants de joueurs, comme s’il voulait explorer d’autres alternatives à un système qui était devenu incontournable. »