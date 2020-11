FC Nantes - Mercato : Kita a pris une décision radicale avec un flop de Bayat

Il y a un an, Renaud Emon avait débarqué à Nantes escorté d'une flatteuse réputation. Buteur prolifique du Standard de Liège, où il avait marqué 15 et 16 buts les deux saisons précédentes, l'attaquant en était à 7 à mi-championnat. Ce qui avait incité Waldemar Kita, sur les conseils de son ami Mogi Bayat, à débourser 4 M€ pour convaincre les Rouches de lâcher leur joueur de 28 ans.

"Emond est à vendre cet hiver, oui"

Onze mois plus tard, le constat d'échec s'impose. Même s'il a eu quelques éclairs, par exemple contre l'AS Saint-Etienne (2-2) lors de la 4e journée quand il avait égalisé, Emond ne parvient pas à convaincre. Christian Gourcuff ne le titularise que quand il y est contraint par la force des choses. Et encore, il préfère le plus souvent lancer des jeunes…

Face à ce constat d'échec, Waldemar Kita aurait pris la décision de vendre le Belge. L'insider Emmanuel Merceron l'a confirmé sur Twitter à un supporter nantais qui demandait des nouvelles du joueur : "Emond est à vendre cet hiver, oui". Il y a un mois, un ancien du Standard du Liège avait soumis l'idée d'un retour de l'attaquant du côté de Sclessin, les Rouches rencontrant de gros problèmes offensifs (seulement 17 buts en 13 matches). Une idée à creuser pour Kita et Bayat ?