FC Nantes Mercato : Kita a raté un cador, il remue le couteau dans la plaie en Coupe d’Asie !

Révélation de la saison au MHSC, Musa Al-Tamari (26 ans) est en train de marquer la Coupe d’Asie 2024 de sa patte. A lui seul, l’ancien joueur du OH Louvain a qualifié la Jordanie pour la finale de la compétition en éliminant la terrible Corée du Sud de Kang-In Lee (2-0).

Il n’en fallait pas plus pour que la hype autour de Tamari reprenne et qu’un nouveau tacle majuscule tombe sur le FC Nantes, qui a raté sa venue pour une bouchée de pain (500 000€) en janvier 2023. Selon le journaliste François David, le clan Kita avait d’ailleurs fait preuve d’un extrême mépris pour la nationalité sportive du natif d’Amman, estimant qu’il n’aurait pas le niveau pour la Ligue 1. Encore un énorme « coup de pif » des dirigeants des Canaris.

Dans un entretien à France Bleu il y a quelques semaines, l’ailier du MHSC était revenu sur sa venue avortée au FCN il y a un peu plus d’un an. Un épisode qui lui reste encore au travers de la gorge :

« C’est à cause de mes origines. Beaucoup de clubs regardent la nationalité avant de regarder les qualités des joueurs. Nantes, par exemple, quand ils m’ont appelé, ils m’ont dit : mais tu travailles dur à l’entraînement ? Je leur ai dit : bien sûr que je travaille, où est le problème ? En fait, pour certains, c’est dur d’admettre qu’un Jordanien puisse jouer en Europe et travaille dur. Mais moi, je travaille plus que n’importe quel joueur. De Nantes, par exemple. Certaines formations ont peur de payer pour me recruter, et de se tromper finalement. »