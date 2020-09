FC Nantes - Mercato : Kita a encore raté un redoutable attaquant argentin !

Le FC Nantes est toujours à la recherche d'un avant-centre et c'est désormais l'attaquant croate de Rijeka Antonio Colak qui serait la cible n°1 des Canaris. Mais parmi les pistes explorées (Assalé, Suarez), un joueur laisse des regrets aux supporters nantais. Il s'agit de Nahuel Bustos. À 22 ans, l'international moins de 23 ans argentin sort d'une belle avec le CA Talleres de Cordoba (D1 argentine).

Auteur de 10 buts et délivré 4 passes décisives en Superliga, Bustos, aujourd'hui ciblé par le Milan AC, notamment, aurait été recalé par Philippe Mao, le coordinateur sportif du FC Nantes "Il a refusé un nombre incalculable de joueurs cet été. Certains étaient validés par FK et WK (n.d.l.r : Franck et Waldemar Kita). Mao n'est pas le pantin qu'il a été », avait glissé Emmanuel Merceron, proche du club nantais, sur Twitter, le mois dernier. Et la situation n'ayant pas changé alors que la fin du Mercato approche, la gestion du dossier Bustos continue de faire grincer certaines dents...