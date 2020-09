FC Nantes - Mercato : Kita aurait revu son enveloppe à la baisse pour l’attaquant

Le FC Nantes a besoin d’un avant-centre et le plus vite sera le mieux. On l’a encore vu dimanche à Monaco '1-2), Christian Gourcuff manque d’un joueur capable de faire la différence dans la zone de vérité. Randal Kolo Muani (21 ans) est prometteur mais il est encore trop vert pour s’imposer en pointe.

Devant ce constat, Waldemar Kita va-t-il délier les cordons de la bourse pour recruter un attaquant avec plus d’épaisseur ? Les supporters du FCN commencent à se poser sérieusement la question après avoir pourtant cru comprendre que le président des Canaris serait prêt à débourser entre 10 et 15 millions d’euros sur cette seule recrue.

« On est loin des 15M sur lesquels WK fanfaronnait »

« Je pense que WK a fabulé, souffle l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Huit millions d’euros, c'est à peu près çà, mais s'ils peuvent faire en dessous, ils le feront. Avec un salaire à 150K/mois environ. Pour un avant centre, ça reste faiblard. On est loin des 15M sur lesquels il fanfaronnait. »