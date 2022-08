FC Nantes - Mercato : Kita calme le jeu pour Blas au LOSC… et pour Hwang (Girondins)

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes s’est incliné contre le PSG, lors du Trophée des Champions, sur le score de 4-0. Lors de cette rencontre, le président du club nantais Waldemar Kita était bien évidemment présent dans les tribunes. Ce dernier a aussi fait le point sur le mercato de son club à la mi-temps du match.

Pas d’offre pour Blas, du temps pour Hwang

Sur Prime Vidéo, il s’est exprimé : « Nous n'avons reçu aucune offre du LOSC pour Ludovic Blas. On sait que ça peut bouger. On ne peut pas non plus vendre des joueurs par internet ou dans les médias. S'il a envie de partir, très bien. Je vois que personne ne veut partir dans ce groupe. Pour Hwang ? Ce n'est pas fait. C'est un désir de la part d'Antoine. On sait très bien tous les problèmes qu'a eus Bordeaux. Le joueur, il faut savoir s'il veut venir ou pas. Il faut rentrer dans les détails »