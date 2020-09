FC Nantes - Mercato : Kita contraint d'enterrer définitivement une piste clinquante en attaque

Ce n'est plus un secret, le FC Nantes veut recruter un attaquant chevronné avant la clôture du marché des transferts lundi prochain. Et parmi les pistes explorées figure celle de Valère Germain. Mais l'attaquant trentenaire jouit d'un gros salaire à l'OM et il n'aurait pas l'intention de le baisser en cas de départ. Autre obstacle : selon L'Equipe, il ne voudrait pas quitter son club de cœur à un an de la fin de son contrat.

La C1 et un gros salaire à l'OM, Germain dit non

Le quotidien sportif explique : "À moins d'un retournement de situation, l'ancien Monégasque (30 ans) n'ira pas à Nantes. Fidèle à sa position initiale, Germain a en effet décidé de rester à l'OM cette saison afin d'y disputer la Ligue des champions. Dans un an, en fin de contrat, il pourra disposer de son statut de joueur libre".

A cinq jours de la fin du mercato, la quête continue pour Christian Gourcuff, Waldemar Kita et Moggi Bayat. L'urgence prédomine à mesure que les pistes de renom s'amenuisent et que les résultats négatifs s'accumulent…