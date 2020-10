FC Nantes - Mercato : Kita a tenté un coup du Stade Rennais, le résultat est calamiteux !

C’est un fait : le FC Nantes ne parvient pas à ferrer son avant-centre. Depuis l’ouverture du mercato, les Canaris ont pourtant creusé de nombreuses pistes mais la plus cuisante s’appelle Antonio Colak. « Le FC Nantes n’a jamais eu sa chance dans ce dossier, a expliqué récemment le journaliste croate Isak Ante Susic. Même si L’Équipe a écrit l’inverse, Colak n’était pas intéressé par ce club. Aussi, la somme offerte pour un joueur ayant marqué 20 buts et qui a figuré en sélection croate contre le Portugal et la France était extrêmement basse. »

La stratégie du bas prix du Stade Rennais a fonctionné

Et pour cause, le FC Nantes aurait proposé 2 millions d’euros, quand Rijeka en attendait le double ! Cette stratégie de faire des offres en dessous du marché est pourtant une méthode utilisée avec succès par le Stade Rennais depuis le début du mercato. Manu Lonjon fait en effet régulièrement remarquer que le club breton a opté pour cette stratégie très particulière en matière de transferts.

« Il faudra voir à la fin mais c’est très intéressant comme stratégie, assure-t-il. Quand ils veulent recruter, ils proposent toujours des montants très bas pour débuter les enchères. Ça a notamment été le cas avec Badiashile de Monaco. Et à l’inverse, quand un Rennais est ciblé, ils demandent une somme très élevée. Demander 40 millions d’euros pour Edouard Mendy avec Olivier Giroud en prime, il fallait avoir quand même avoir beaucoup d’humour. » Et de réussite puisque l'ancien gardien du SRFC joue aujourd'hui chez les Blues.