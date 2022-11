Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le mercato est encore un peu loin mais nul doute que les directions sportives des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 passeront une partie de leur Coupe du monde à lancer quelques pistes pour arriver en pole cet hiver. Ce serait d’ailleurs déjà le cas du FC Nantes. Comme déjà évoqué hier matin les Canaris se pencheraient sur deux joueurs de l’Olympiakos, croisé lors de la phase de groupes de la Ligue Europa : Mathieu Valbuena (38 ans) et Ousseynou Ba (27 ans).

La direction du FCN a lancé les premières pistes

Si le premier n’est plus à présenter, le second est bien connu à l’ASSE : le défenseur du Pirée était sur ses tablettes du dernier mercato hivernal. Ces deux pistes sont-elles d’ailleurs l’apanage d’Antoine Kombouaré ? « Non là ce serait davantage la direction », répond Le prophète du ballon rond, qui a sorti l’information. Preuve que Waldemar Kita sait encore oeuvrer dans l’ombre avec Mogi Bayat.

Non là ce serait davantage la direction. — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) November 17, 2022

Pour résumer Si Waldemar Kita a fait savoir à des maintes reprises qu’il n’a jamais fait preuve d’ingérence en matière de transferts, force est de constater que le président du FC Nantes opère déjà dans l’ombre en vue du mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur