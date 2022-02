FC Nantes - Mercato : Kita et Kombouaré ont refusé un buteur suisse

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Tout au long du mois de janvier, l'avenir de Randal Kolo-Muani a fait parler au FC Nantes. Waldemar Kita a d'abord menacé l'Eintracht Francfort de poursuites pour avoir approché l'attaquant en fin de contrat en juin sans l'en avoir averti au préalable. Ensuite, contre toute attente, le club allemand et le natif de Bondy se sont mis d'accord pour une arrivée qui prendra effet cet été. En parallèle de tout ça, les Canaris se sont vus proposer un possible remplaçant.

Selon le compte Twitter MSV Foot, des agents auraient contacté Waldemar Kita pour lui offrir les services de Cédric Itten. Cet attaquant suisse de 25 ans est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Glasgow Rangers. Mais il ne s'y est pas opposé et a été prêté lors de la première moitié de saison aux Allemands de Greuther Fürth... où ça ne s'est pas bien passé non plus (2 buts en 12 bouts de match). C'est donc fort logiquement que Waldemar Kita et Antoine Kombouaré n'ont pas donné suite pour un joueur n'ayant plus brillé depuis deux ans et son départ de Saint-Gall...

