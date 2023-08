FC Nantes - Mercato : Kita fait déjà des siennes pour ferrer Abline (Stade Rennais)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes n’a pas encore bouclé son mercato estival. Après avoir enrôlé Ronaël Pierre-Gabriel, Lamine Diack, Marquinhos et Douglas Augusto, les Canaris devraient bientôt enregistrer les arrivées du défenseur central de Boavista, Chidozie Awaziem et le milieu offensif des Corinthians, Adson. Ensuite, l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline serait ciblé.

Option d'achat pour Abline ?

Prêté lors des deux dernières saison au Havre et à l'AJ Auxerre, le joueur de 20 ans serait aussi sur les tablettes du Stade Brestois et de l'un de ses anciens clubs, Le Havre. Emmanuel Merceron confirme cette rumeur lancée par Mohamed Toubache-Ter et ajoute que le FC Nantes veut inclure une option d’achat dans l’opération, ce qui est la marque de fabrique de Waldemar Kita. Celle-ci avait d’ailleurs fait mouche pour enrôler Mostafa Mohamed au début du mercato.

Vrai :) Le #FCNantes aimerait inclure une OA d'ailleurs. Encore une nouvelle piste pour le fameux 9. https://t.co/DeKIJrgPoT — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) August 21, 2023

Podcast Men's Up Life