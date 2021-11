FC Nantes - Mercato : Kita fait un pas de géant vers les jeunes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les récents propos d'Antoine Kombouaré au sujet des jeunes du centre de formation qui n'auraient pas le niveau pour évoluer en équipe première ont provoqué un petit malaise au sein du FC Nantes. Mais ce n'est pas parce qu'il est dur que le Kanak n'est pas juste.

Preuve en est, Jean-Marcel Boudart a révélé hier que Kombouaré avait convoqué un jeune pour l'entraînement de cette semaine : « Joe-Loic Affamah, qui a inscrit un doublé le week-end dernier avec la réserve, a intégré le groupe pro cette semaine. Pour mémoire, Renaud Emond est blessé aux ischios... »

Précision d’importance apportée par le journaliste d’Ouest France ce matin, ce même Affamah arrive en fin de contrat en juin 2022 et une prolongation lui a été faite... au même titre qu’à Voisine, Doucet et Achi. « D’ailleurs, les négociations continuent d’avancer normalement et comme prévu pour Achi. La semaine devrait même être décisive, a-t-il expliqué sur Twitter. Pour Affamah, c’est en bonne voie. Ça peut même aller très vite… »

Il fait partie des joueurs en fin de contrat en fin de saison ou non ? #FCNantes https://t.co/yRCNJJGtgB — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) November 24, 2021