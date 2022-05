FC Nantes - Mercato : Kita fait une annonce retentissante pour cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Waldemar Kita a beau avoir remporté son premier trophée à la tête du FC Nantes, ses ennemis continuent de prospérer en ville. La conférence de presse qu’il a ainsi donnée hier soir au lendemain du sacre en Coupe de France devant l’OGC Nice (1-0) les a fait sortir du bois sur Twitter.

La raison ? L’instant de gloriole que le président des Canaris s’est accordé avant de parler du recrutement à venir au mercato estival. « On va prendre du recul, voir comment on peut s'organiser. C'est une autre dimension, a-t-il affirmé. On va essayer de retenir tous les joueurs, ce ne sera pas facile. Il faut qu'on discute avec le coach. On est obligés de monter en puissance, c'est une obligation. »

Relancé autour d’un éventuel montant fixé pour l’enveloppe allouée au recrutement cet été, le patron du FC Nantes a été discret. « C’est trop prématuré pour parler d'enveloppe supplémentaire pour le mercato, a-t-il argué. Les saisons ne se ressemblent pas. On a mis en place des moyens, des hommes, on avait retenu (Alban) Lafont, on n'avait pas laissé partir (Ludovic) Blas, ni (Moses) Simon, ni (Andrei) Girotto, courtisé par des clubs des pays du Golfe et un au Brésil. On a amélioré des contrats, avec 3,5 millions d'euros de plus pour la masse salariale. On a suivi la philosophie du staff. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, c'est normal que tout le monde se pose des questions. »

Pour résumer Le président du FC Nantes Waldemar Kita a tenté de se projeter sur la saison prochaine et sur l’effectif qui sera mis à disposition de l’entraîneur des Canaris dès le mercato estival. Avec Antoine Kombouaré ou un autre ?

