FC Nantes - Mercato : Kita incité à recruter un joker ?

Antoine Kombouaré espérait encore idéalement quatre recrues sur ce mercato estival et il n’aura pas eu gain de cause : seul Ignatius Ganago (23 ans) est arrivé depuis en renfort en provenance du RC Lens, dans un transfert qui le lie au FC Nantes jusqu’en 2026.

Dans la balance finale, le FC Nantes a donc 8 éléments en moins : Kolo Muani, Coulibaly, Geubbels, Bukari, Cyprien, A. Sylla, Pereira de Sa et Augustin pour quatre joueurs de plus (M. Sissoko, Guessand, Mohamed et Ganago) voire cinq avec le retour de prêt de Kader Bamba. Quantitativement, Kombouaré n’est donc pas plus outillé par rapport à la saison passée, alors que la Ligue Europa va sérieusement densifier le programme.

« Reste la possibilité d’un éventuel joker », laisse entendre L’Équipe. « Un joker ? À l'heure où on se parle, non. Après si Kombouaré pète un câble en conf’ comme la semaine dernière, pourquoi pas ? », a prolongé Emmanuel Merceron sur Twitter avant de rediriger Waldemar Kita vers un article de RMC Sport sur le statut de joker...