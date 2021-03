FC Nantes - Mercato : Kita invité à adopter une autre stratégie que de cramer des entraîneurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Auteur d'une étude du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) prouvant que les changements d'entraîneurs n'ont qu'une influence négligeable sur les résultats d'une équipe, Luc Arrondel a néanmoins livré une conclusion intéressante à son étude. Conclusion que ce scientifique, supporter du FC Nantes, a développé dans Ouest-France.

« Des études démontrent que le marché du travail des footballeurs est efficient, cela veut dire que plus la masse salariale est importante pour une équipe, plus vous avez des résultats. Vous avez une très forte corrélation entre les résultats et la masse salariale, de l’ordre de 60 % (0,6). Dans ces cas-là, l’entraîneur joue très peu », a expliqué Luc Arrondel.

Payer plus... pour des joueurs de meilleures qualités

En clair, plutôt que de faire systématiquement des changements d'entraîneur (19 depuis son arrivée en 2007, 4 rien que cette saison), Waldemar Kita sera davantage inspiré de faire un effort sur le recrutement, en acceptant de payer un peu plus cher en salaire pour des joueurs de qualité supérieure.

Avec un salaire moyen à 60 000€ (le 10e de l'élite), le FC Nantes souffre surtout d'une disparité très importante de rémunération qui plombe son vestiaire avec quatre joueurs à plus de 100 000€ (Simon, Coulibaly, Pallois, Augustin) et d'autres éléments importants largement sous-payés (Louza, Kolo Muani).