FC Nantes - Mercato : Kita joue au yo-yo avec Lincoln

À force de multiplier les pistes en attaque, le FC Nantes va peut-être perdre l’origine même de son ambition : recruter un avant-centre qui colle à son système de jeu. Avec Antonio Colak, le doute semble permis.

Sur le papier, il l’est moins avec des joueurs comme João Pedro (Watford) ou Lincoln. Pour ce dernier, les Canaris n’ont pas abdiqué malgré l’intransigeance de Flamengo dans les négociations. Une bonne nouvelle s’est toutefois confirmée : il y a désormais peu de chances que le buteur de 19 ans rejoigne l’ESTAC puisque Lenny Pintor (20 ans) a bien été prêté pour la deuxième année d'affilée à Troyes par l’OL.

Pour autant, cela ne veut pas dire que la voie est totalement royale pour Lincoln puisque Flamengo semble vraiment compter sur lui cette saison. « Lincoln a marqué des points auprès de Domenec, affirme le compte Flamengo Noticias. Ses chances de départ se sont refroidies puisqu’il a ses chances à Flamengo. L’attaquant est considéré comme une grande promesse du club. »

ATENÇÃO: Lincoln ganha pontos com Domènec, esfria possibilidade de saída e terá novas chances no Flamengo. Atacante ainda é tratado como uma grande promessa no clube. pic.twitter.com/dpUjb5xpzr