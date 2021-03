FC Nantes - Mercato : Kita peut déjà se frotter les mains avec cet attaquant de l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Le FC Nantes devra se dépatouiller avec son matériel joueurs actuel pour assurer son maintien en Ligue 1 cette saison. la faute à Raymond Domenech, qui n’a pas jugé bon de recruter au cours du mercato écoulé. Le nom de Valère Germain est pourtant encore revenu aux oreilles de Waldemar Kita, qui savait déjà Christian Gourcuff intéressé dans un passé récent du mercato.

L’attaquant de l’OM, conscient de l’intérêt qu’il suscite en L1, n’a pas daigné donner suite par fidélité au club phocéen. Aujourd’hui, l’ancien buteur de l’AS Monaco doit peut-être regretter son choix puisqu’il ne joue pas beaucoup plus et qu’il est toujours aussi inefficace. En effet, Germain n’a plus été décisif lors de ses neuf derniers matches en Ligue 1 !

Milik est déjà aussi efficace que Germain à l'OM...

Arkadiusz Milik (OM) Credit Photo - Icon Sport

En scorant dimanche en 16es de finale de Coupe de France face à Canet-en-Roussillon (1-2), Arkadiusz Milik a été autant décisif que lui cette saison en compétition officielle. Et l'attaquant polonais n’est là que depuis janvier dernier et a donc eu six mois de moins que Germain pour se mettre en évidence...