FC Nantes - Mercato : Kita prépare déjà la succession de Delort

FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Au FC Nantes, déjà réputé pour sa formation depuis des lustres, on pense à l'avenir. En conservant ses meilleurs espoirs et en leur faisant signer de nouveaux contrats. Ainsi, et cela a été rendu officiel ces dernières heures, l'attaquant Exaucé Mafoumbi est désormais stagiaire professionnel à compter du 1er juillet prochain et sera donc lié aux Canaris jusqu'au mois de juin 2025.

10 buts cette saison

Comme le signale le site tribune nantaise, Mafoumbi est au FCN club depuis 2015 et est à l'heure actuelle le meilleur buteur de l’équipe U19 avec dix buts inscrits.