FC Nantes – Mercato : Kita reçoit enfin un gros chèque pour accélérer son recrutement !

Alors que le Mercato du FC Nantes tarde à se décanter et que les Canaris cherchent toujours un latéral gauche et un attaquant, une bonne nouvelle venue du Golfe pourrait changer beaucoup de choses. En effet, comme nous l'apprend L'Equipe et avec un an de retard, le club de Waldemar Kita a enfin perçu les 6 M€ du transfert de Lucas Lima (28 ans) à Al-Ahli.

A l'heure où le FCN se cherchait une enveloppe, le timming est donc on ne peut plus parfait pour que l'argent de ce transfert soit vite réinvesti afin d'offrir à Christian Gourcuff les joueurs nécessaires au bon déroulé de la saison.

L'argent du transfert de Lima est arrivé à l'issue d'une longue bataille devant la FIFA avec le club saoudien. Après être allé devant le TAS et avoir fait appel de la décision, Al-Ahli a réglé rubis sur ongle le transfert sans pour autant payer les penalités réclamées par Nantes en dédommagement...