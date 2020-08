FC Nantes - Mercato : Kita reçoit un nouveau signal préoccupant pour Lincoln

La priorité du FC Nantes sur ce mercato a longtemps été cachée mais celle-ci est désormais connue de tous les supporters : Lincoln. A 19 ans, l’attaquant brésilien de Flamengo a été identifié depuis quelques jours comme l’option numéro 1 des Canaris au poste d’avant-centre. Depuis quelques jours, les fans les plus avisés du FC Nantes savent ô combien ce dossier est complexe. Le club brésilien, connu pour être dur en affaires, ne souhaite pas se séparer de sa pépite pour moins de 10 millions d’euros et fait grimper les enchères auprès de City Group, Mouscron et donc le FCN.

Vendredi, la presse brésilienne annonçait même que Lincoln resterait à Flamengo cet été, puisque son coach compterait désormais sur lui. Il s’agirait ici d’une mise sous pression du club carioca. Ce dernier est même allé plus loin dans sa logique ce samedi.

Lincoln convoqué pour le choc contre Santos

Hier, le nouvel entraîneur de Flamengo Domenec Torrent a convoqué Lincoln dans son groupe de 25 joueurs pour affronter Santos ce dimanche dans le Brasileiraõ. Le remplaçant de Jorge Jesus compte-t-il vraiment sur son jeune buteur ou est-ce une nouvelle manoeuvre de ses dirigeants dans l’optique de faire monter les enchères ? Seul l’avenir le dira...