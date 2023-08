FC Nantes - Mercato : Kita rêve de Galtier, les Canaris sur une autre ancienne piste de l'ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce vendredi, Ouest-France a révélé que, bien que le championnait n'ait pas encore démarré, l'avenir de Pierre Aristouy sur le banc du FC Nantes était des plus incertains. L'ancien coach de la réserve ne bénéficierait pas des Kita père et fils. A un supporter qui affirmait sur Twitter que le patron de la Maison Jaune avait certainement déjà pris contact avec Christophe Galtier, l'auteur de l'article pour le quotidien régional, Jean-Marcel Boudard, a rappelé que l'ex-entraîneur de l'ASSE, du LOSC et du PSG était un vieux fantasme de Kita...

Kouamé devrait débarquer en prêt avec option d'achat

En attendant de savoir si Galtier acceptera de replonger dès cette saison après les douze mois terribles qu'il vient de vivre à Paris (sans parler de l'affaire de racisme sur laquelle la justice enquête), les Canaris seraient en contact avec Christian Kouamé. L'attaquant ivoirien de 25 ans, sous contrat avec la Fiorentina, a été dans le viseur de l'ASSE quand cette dernière était en Ligue 1. Selon Foot Mercato, les deux parties sont d'accord sur un prêt avec option d'achat mais la Fio veut que celle-ci soit de 10 M€ alors que le FCN ne propose que 5,5 M€. Le joueur, lui, attendrait 1,5 M€ de salaire annuel.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life