FC Nantes - Mercato : Kolo Muani a fait son choix, l'OM est arrivé trop tard

L'information est tombée tard dans la nuit du réveillon et vient directement d'Allemagne, plus précisément de l'ancien journaliste de Bild Philipp Marquardt : Randal Kolo Muani se serait mis d'accord avec l'Eintracht Francfort pour une arrivée durant l'intersaison. L'attaquant de 23 ans, en fin de contrat en juin au FC Nantes et qui n'a pas l'intention de prolonger, va donc franchir le Rhin durant l'été. Presque logique vu que l'Eintracht est en contacts avec lui depuis de longs mois.

A mesure qu'il a empilé les buts (7 depuis le début de la saison) et les performances (comme au printemps au Parc), le natif de Bondy a vu les prétendants s'agglutiner. Dernièrement, c'est l'OM qui a tenté sa chance, en vain. Kolo Muani avait en effet une préférence pour l'étranger concernant son avenir. Ce devrait donc être la Bundesliga et Francfort, même si plusieurs suiveurs du FC Nantes assurent que rien n'est encore signé (ce ne sera légal qu'à compter du 1er janvier) et qu'une surprise n'est pas à exclure.

It‘s a Done Deal! ⚽️✅ Eintracht Frankfurt #SGE beschenkt und verstärkt sich an Weihnachten nach @Transfermarkt-Infos mit Stürmer Randal Kolo #Muani vom #FCNantes. https://t.co/tzmzbodpq0 — Philipp Marquardt (@PhlipMarq) December 25, 2021