FC Nantes - Mercato : Kolo Muani attaqué dès cet hiver sans avoir prolongé ?

Randal Kolo Muani est LA révélation du FC Nantes cette saison. Titulaire sur le front de l’attaque, alors que les Canaris cherchaient à recruter à ce poste au mercato, le jeune attaquant a pris une nouvelle dimension depuis qu’il a intégré l’équipe de France Espoirs. En témoigne son but inscrit au bout du temps additionnel lundi contre la Suisse sur un service de Mattéo Guendouzi (3-1).

En club, Kolo Muani arrive déjà à un carrefour et a entamé des discussions pour prolonger un contrat qui expire en juin 2022. Le FC Nantes semble avoir le temps de négocier un nouveau bail mais finalement pas tant que cela car le joueur de 21 ans pourrait commencer à prendre de la valeur et attirer l’œil au mercato hivernal.

« Des clubs pourraient se manifester dès cet hiver »

« Les discussions pourraient être compliquées, a glissé le journaliste d’Ouest France Jean-Marcel Boudard dans l’émission « Sans contrôle ». Le joueur n’a peut-être pas oublié ces trois dernières années. Lors de son prêt à Boulogne, le club avait inclus une option d’achat donc ça veut dire qu’on ne comptait pas sur lui. En mars, c’était aussi la dernière roue du carrosse. Tout cela n’est pas rédhibitoire mais la proposition actuelle est très éloignée de ses attentes. Le FC Nantes a encore un peu de temps mais des clubs pourraient se manifester dès cet hiver. Ce dossier est un enjeu, et on peut s’attendre à des négociations serrées et longues comme le FC Nantes sait le faire. »