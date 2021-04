FC Nantes - Mercato : Kolo Muani aurait tranché pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Tel que c'est parti, le départ de Randal Kolo Muani du FC Nantes en fin de saison ne constituera pas un crève-cœur mais une nécessité. En effet, les Canaris sont englués à la 19e place du classement de Ligue 1 à six journées de la fin et, alors qu'ils s'apprêtent à recevoir l'Olympique Lyonnais, on voit mal comment ils pourraient éviter la relégation. Si le pire arrive, il leur faudra vendre leurs meilleurs joueurs en juin pour renflouer les caisses et le jeune attaquant en fait évidemment partie.

Il aurait envie de signer à l'Eintracht Francfort

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 31 matches de championnat, le natif de Bondy a été l'une des rares satisfactions du FCN cette saison. Ce qui lui a valu des intérêts de clubs français et étrangers, d'autant qu'il est en fin de contrat en 2022 et que, faute d'avoir prolongé, un transfert est obligatoire cet été. Le Club Bruges, Watford et l'Eintracht Francfort se sont notamment montrés intéressés.

Selon Sky Sports Allemagne, Kolo Muani aurait donné son accord pour rejoindre l'Eintracht. Le demi-finaliste de l'Europa League 2020 va perdre Luka Jovic, de retour de prêt au Real Madrid cet été, et il aimerait que le Nantais prenne la suite. Selon Transfermarkt, le FCN peut espérer récupérer 7 M€ pour son jeune joueur. Mais vu l'urgence de sa situation s'il y a relégation, Francfort pourrait proposer moins…

Nach Sky-Informationen ist Eintracht Frankfurt weiterhin an Randal Kolo Muani interessiert. Der Stürmer vom FC Nantes möchte wohl sehr gerne an den Main kommen, er könnte Luka Jovic ersetzen. Ein konkretes Angebot gab es noch nicht, Kontakt besteht aber weiterhin!🦅 pic.twitter.com/NatrrdFPMq — eintr8frankfurt1899 (@eintr8frankfur2) April 12, 2021