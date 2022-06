FC Nantes - Mercato : Kolo Muani en dit plus sur son choix Francfort

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

En fin de contrat cet été avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani a décidé de rejoindre l'Eintracht Francfort où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

Podcast Men's Up Life

"J’avais vraiment envie d’aller en Allemagne"

Dans l'émission 24h de Boulleau sur Canal+, le désormais ancien attaquant des Canaris a de nouveau justifié son choix de rejoindre le club allemand. "J’avais vraiment envie d’aller en Allemagne parce que c’est un championnat qui m’attire pas mal. Il y a beaucoup d’espaces et j’aime les espaces. Je vois aussi les Français qui s’éclatent pas mal là-bas, donc ça me donne envie moi aussi de m’y propulser, c’est une très bonne étape."

Pour résumer Dans l'émission 24h de Boulleau sur Canal+, Randal Kolo Muani a de nouveau expliqué pourquoi il a décidé de quitter le FC Nantes pour rejoindre l'Eintracht Francfort où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons.

Fabien Chorlet

Rédacteur