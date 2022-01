FC Nantes - Mercato : Kolo Muani et les Canaris flingués par une basse manoeuvre des Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Randal Kolo Muani se retrouve au centre de tous les regards au FC Nantes. Avant le match d’hier entre le FC Nantes et l'AS Monaco (0-0), Waldemar Kita, a fait savoir à Philippe Carayon qu'un contrat illégal avec l'Eintracht Francfort aurait été signé à l'automne dernier. L’Équipe et RMC Sport ont confirmé l’information, obligeant Kolo Muani à éclaircir sa situation après la rencontre.

« Je suis encore concentré sur mon football, j'essaie de travailler et de continuer à bosser pour tout donner pour ce club, a-t-il indiqué en zone mixte. Je ne pense pas à l'avenir ni à ce que les médias disent. Je reste focalisé sur mon football. Je suis là, quand je suis sur le terrain, je donne tout. On parlera après pour la suite en fin de saison. C'est facile pour moi, je laisse ma famille et mes agents s'occuper de tout ça, je pense au terrain en ce qui me concerne. Je ne suis au courant de rien. »

Selon Emmanuel Merceron, l’action de Kita pourrait avoir des répercussions néfastes sur le domaine sportif, où Kolo Muani porte l'attaque des Canaris avec Ludovic Blas. « Cette basse manœuvre ne devrait pas empêcher Randal d'aller à Francfort, espérons-le pour lui, a analysé l’insider sur Twitter. Mais en tout cas on comprend mieux pourquoi RKM était nerveux hier sur le terrain. Les Kita vont-ils lui gâcher sa fin de saison et se tirer une balle dans le pied ?

