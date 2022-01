FC Nantes - Mercato : Kolo Muani n’a vraiment rien signé à Francfort, l’OM a encore ses chances !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La situation de Randal Kolo Muani (23 ans) est toujours aussi floue. En fin de contrat en juin, l’attaquant du FC Nantes aurait déjà signé un contrat à Francfort pour un départ au mercato estival, ce que Waldemar Kita a dénoncé auprès de la FIFA.

Sauf que, à en croire Jean-Philippe Durand, il n’en serait rien ! Le recruteur de l’Eintracht a livré sa vérité hier soir sur le plateau du Late Football Club et celle-ci est limpide : Kolo Muani n’a pas encore tranché son avenir et ses courtisans dont l’OM ont donc encore toutes leurs chances en vue du mercato.

« Évidemment que non, c’est impossible (qu’il ait signé), a affirmé l’ancien milieu de l’OM. Un joueur ne peut pas signer, je ne sais pas pourquoi il a saisi la FIFA. Je pense que le président Kita est vexé et qu’il cherche une porte de sortie par rapport à cela. Il est en difficulté sur ce dossier et ça ne lui plaît pas. C’est un joueur qu’on suit depuis plusieurs années et à qui Francfort a fait une offre la saison dernière, refusée par le FC Nantes. Il y avait un accord verbal entre nous et le joueur. Aujourd’hui, rien n’est signé et on n'a aucune garantie. On espère mais on sait aussi qu’il y a beaucoup de clubs derrière lui. »

